Paris 2024 Olimpiyatları: Tenis heyecanı devam ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tenis Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen tenis karşılaşmalarında, hem tek erkeklerde hem de kadınlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

Novak Djokovic İkinci Tura İlerledi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier kortunda, Sırp tenisçi Novak Djokovic, İspanyol Rafel Nadal ile karşı karşıya geldi. Djokovic, rakibini 6-1 ve 6-4 set sonuçlarıyla yenerek üçüncü tura yükselmeyi başardı.

Diğer Başarılı Sporcular

Bunun yanı sıra, İspanyol Carlos Alcaraz, Norveçli Casper Ruud, Arjantinli Sebastian Baez, Arjantinli Francisco Cerundolo, Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman Dominik Koepfer ve bireysel sporcu Roman Safiullin de üçüncü tura geçmeyi başardı.

Iga Swiatek ve Diğer Kadın Sporcular

Tek kadınlar kategorisinde, Polonyalı Iga Swiatek, ev sahibi Diane Parry karşısında 6-1 set sonuçlarıyla galip gelerek üçüncü tura yükseldi. ABD'li Coco Gauff da Maria Lourdes Carle ile karşılaşmasında 6-1 setlerle rahat bir galibiyet aldı.

İtalyan Jasmine Paolini, Çek Barbora Krejcikova, Alman Angelique Kerber, Yunan Maria Sakkari, ABD'li Danielle Collins, Hırvat Donna Vekic, ABD'li Emma Navarro, Kanadalı Leylah Fernandez, Kolombiyalı Camila Osorio, Çinli Xiyu Wang, Slovak Anna Karolina Schmiedlova, Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Marta Kostyuk ve Ukraynalı Elina Svitolina de üçüncü tura geçmeyi başaran diğer sporcular oldu.