Paris 2024 Olimpiyatları: Valarie Allman Kadınlar Disk Atmada Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Disk Atma Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar disk atma kategorisinde ABD'li sporcu Valarie Allman, gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı.

Finalin Detayları

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da yapılan kadınlar disk atma finalinde, Allman etkileyici bir 69.50 m atış yaparak zirveye çıktı. Bu, onu madalya listesinde birinci sıraya taşıdı.

Diğer Madalya Sahipleri

Gümüş madalya, Çin'den Bin Feng'in 67.51 m derecesi ile eline geçerken, Hırvatistan'dan Sandra Elkasevic ise aynı atış mesafesi ile bronz madalya kazandı.