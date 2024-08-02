Paris 2024 Olimpiyatları: Yelkencilerimiz İlk Günü 13. Tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Paris 2024 Olimpiyatları kapsamında, yelken branşında mücadelenin yer aldığı Marsilya Marina’da, Türk sporcular Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 Karışık Yelken Milli Takımı, ilk günlerinde dikkat çekici bir performans sergileyerek genel sıralamada 13. oldu.

Yarışların İlk Günü Detayları

Milli yelkencilerimiz, ilk yarışlarında 14. sırayı alırken, ikinci yarışlarında ise 9. olarak finish çizgisini geçtiler. Bu sonuçlarla beraber, genel sıralamada 13. durumda yer aldılar.

19 farklı ülkenin katılım gösterdiği 470 karışık yelken mücadelesi, toplamda 10 yarış üzerinden değerlendiriliyor. İlk 10 sırayı ekiplerine kaptırmayan takımlar, madalya için yarışmaya hak kazanacaklar.