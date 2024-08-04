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Paris 2024 Olimpiyatları: Yiğit Yalçın Çıtak'ın Performansı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ILCA 7 kategorisinde 23'üncü oldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:46
Paris 2024 Olimpiyatları: Yiğit Yalçın Çıtak'ın Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yarışlar Devam Ediyor

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Dördüncü gün genel klasman mücadelesini 43 sporcu arasında 23'üncü sırada tamamladı.

Marsilya Marina'da Süren Müsabakalar

Organizasyon, Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışların ardından, ILCA 7 kategorisinde mücadeleler devam ediyor. Yiğit, yedinci yarışta diskalifiye olurken, sekizinci yarışı 20'nci sırada bitirdi.

Gelecek Yarışlar ve Madalya Mücadelesi

Yarışmanın dördüncü günü sonunda Yiğit Yalçın Çıtak, genel klasmanda 23'üncü sıradadır. Yarışlar, yarın iki mücadeleyle sürdürülecek. ILCA 7 kategorisinde, 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılma hakkı elde edecekler.

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