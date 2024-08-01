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Paris 2024 Olimpiyatları: Zelym Kotsoiev Judoda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te judoda 100 kg erkekler kategorisinde Azerbaycanlı Zelym Kotsoiev altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:51
Paris 2024 Olimpiyatları: Zelym Kotsoiev Judoda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Başarı

2024 Paris Olimpiyatları'nda judoda erkekler 100 kiloda, Azerbaycanlı sporcu Zelym Kotsoiev büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

Tahincan'daki Final Müsabakaları

Final mücadelesi Champ de Mars Arena'da yapıldı ve Zelym Kotsoiev, bu zorlu karşılaşmada Gürcü rakibi Ilia Sulamanidze'yi geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıktı.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu kategoride madalya kazanan diğer sporcular ise bronz madalyayı paylaşan Muzaffarbek Turoboyev (Özbekistan) ve Peter Paltchik (İsrail) oldu.

Kotsoiev'in bu zaferi, Azerbaycan spor tarihine bir başka önemli not ekledi.

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