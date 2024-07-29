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Paris 2024 Olimpiyatlarında İlk İki Günün Ardından Madalya Sıralaması

Japonya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde en fazla madalya kazanarak liderliği ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 00:44
Paris 2024 Olimpiyatlarında İlk İki Günün Ardından Madalya Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İkinci Gün Raporu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, ikinci günün sonunda madalya tablosu şekillendi. Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile genel sıralamada birinci sıraya yerleşti.

Japonya'nın Başarıları

İkinci gün içinde, Japon sporcular eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede ise 1 gümüş madalya kazandı. Toplamda, elde ettikleri 7 madalya ile ülkeler sıralamasında öne çıktılar.

Avustralya ve ABD'nin Performansı

İlk günün lideri Avustralya, ikinci günde 4 altın ve 2 gümüş madalya ile ikinci sıraya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ise toplamda 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile 12 madalya toplayarak en çok madalya kazanan ülke oldu, ancak altın madalya sayısında üçüncü sırada yer aldı.

Fransa'nın Ev Sahipliği

Ev sahibi ülke Fransa, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 8 madalya kazanarak dördüncü sırada bulunuyor.

Madalya Tablosu

Oyunların ilk iki gününde oluşan madalya tablosu şu şekilde:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
Japonya4217
Avustralya42-6
ABD36312
Fransa3328
Güney Kore3216
Çin3126
İtalya1236
Kazakistan1-23
Belçika1--2
Almanya1--1
Hong Kong1--1
Özbekistan1--1
Büyük Britanya-224
Brezilya12-3
Kanada11-2
Fiji1--1
Kosova1--1
Moğolistan1--1
Polonya1--1
Tunus1--1
İsveç-2-2
Mısır-1-1
İspanya-1-1
Macaristan-1-1
Hindistan-1-1
Moldova-1-1
Meksika-1-1
Güney Afrika-1-1

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