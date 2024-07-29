Paris 2024 Olimpiyatlarında İlk İki Günün Ardından Madalya Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İkinci Gün Raporu
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, ikinci günün sonunda madalya tablosu şekillendi. Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile genel sıralamada birinci sıraya yerleşti.
Japonya'nın Başarıları
İkinci gün içinde, Japon sporcular eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede ise 1 gümüş madalya kazandı. Toplamda, elde ettikleri 7 madalya ile ülkeler sıralamasında öne çıktılar.
Avustralya ve ABD'nin Performansı
İlk günün lideri Avustralya, ikinci günde 4 altın ve 2 gümüş madalya ile ikinci sıraya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ise toplamda 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile 12 madalya toplayarak en çok madalya kazanan ülke oldu, ancak altın madalya sayısında üçüncü sırada yer aldı.
Fransa'nın Ev Sahipliği
Ev sahibi ülke Fransa, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 8 madalya kazanarak dördüncü sırada bulunuyor.
Madalya Tablosu
Oyunların ilk iki gününde oluşan madalya tablosu şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Japonya
|4
|2
|1
|7
|Avustralya
|4
|2
|-
|6
|ABD
|3
|6
|3
|12
|Fransa
|3
|3
|2
|8
|Güney Kore
|3
|2
|1
|6
|Çin
|3
|1
|2
|6
|İtalya
|1
|2
|3
|6
|Kazakistan
|1
|-
|2
|3
|Belçika
|1
|-
|-
|2
|Almanya
|1
|-
|-
|1
|Hong Kong
|1
|-
|-
|1
|Özbekistan
|1
|-
|-
|1
|Büyük Britanya
|-
|2
|2
|4
|Brezilya
|1
|2
|-
|3
|Kanada
|1
|1
|-
|2
|Fiji
|1
|-
|-
|1
|Kosova
|1
|-
|-
|1
|Moğolistan
|1
|-
|-
|1
|Polonya
|1
|-
|-
|1
|Tunus
|1
|-
|-
|1
|İsveç
|-
|2
|-
|2
|Mısır
|-
|1
|-
|1
|İspanya
|-
|1
|-
|1
|Macaristan
|-
|1
|-
|1
|Hindistan
|-
|1
|-
|1
|Moldova
|-
|1
|-
|1
|Meksika
|-
|1
|-
|1
|Güney Afrika
|-
|1
|-
|1