Paris 2024 Olimpiyatlarında İlk İki Günün Ardından Madalya Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İkinci Gün Raporu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, ikinci günün sonunda madalya tablosu şekillendi. Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile genel sıralamada birinci sıraya yerleşti.

Japonya'nın Başarıları

İkinci gün içinde, Japon sporcular eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede ise 1 gümüş madalya kazandı. Toplamda, elde ettikleri 7 madalya ile ülkeler sıralamasında öne çıktılar.

Avustralya ve ABD'nin Performansı

İlk günün lideri Avustralya, ikinci günde 4 altın ve 2 gümüş madalya ile ikinci sıraya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ise toplamda 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile 12 madalya toplayarak en çok madalya kazanan ülke oldu, ancak altın madalya sayısında üçüncü sırada yer aldı.

Fransa'nın Ev Sahipliği

Ev sahibi ülke Fransa, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 8 madalya kazanarak dördüncü sırada bulunuyor.

Madalya Tablosu

Oyunların ilk iki gününde oluşan madalya tablosu şu şekilde: