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Paris 2024 Olimpiyatlarında Salih Yıldız'ın Mücadeleleri

Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te yarı finalde elendi, bronz madalya için rakibiyle karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:24
Paris 2024 Olimpiyatlarında Salih Yıldız'ın Mücadeleleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde, salih yıldız judodaki mücadelesiyle dikkat çekti. Milli judocu, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda, finale ulaşma fırsatını kaybetti.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Erkekler 60 kilo kategorisinde mücadele eden Salih Yıldız, ilk turda JamaikaAshley McKenzie'yi, çeyrek finalde ise GürcistanGiorgi Sardalashviliyi geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde Fransa'dan Luka Mkheidze ile karşılaşan Salih, çok çekişmeli geçen bir müsabakanın ardından altın skorda yenilerek finale ulaşamadı.

Bronz Madalya İçin Mücadele

Bu sonuçla birlikte, Salih Yıldız bronz madalya için Japon judocu Ryuju Nagayama ile karşı karşıya gelecek. Tüm gözler şimdi bu önemli karşılaşma üzerinde.

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