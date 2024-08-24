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Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Uğurlama Töreni Düzenleniyor

Türkiye'nin paralimpik sporcuları, Paris 2024'e uğurlanacak. Tören yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:59
Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Uğurlama Töreni Düzenleniyor

Türkiye Paralimpik Sporcuları Paris 2024’e Uğurlanacak

28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Fransa’da gerçekleştirilecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye’yi temsil edecek olan sporcular, özel bir törenle yola çıkacak.

Tören Detayları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlenecek olan uğurlama töreni, yarın İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlgili açıklamalara göre, tören saat 12.00’de başlayacak.

Uçuş Bilgileri

Paralimpik kafilenin, Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla başkent Paris’e hareket edeceği belirtildi.

Milli Sporculara Başarılar Diliyoruz

Türkiye’deki çeşitli branşlarda mücadele eden paralimpik sporcularımıza, Paris 2024’te başarılar diliyoruz. Bu önemli organizasyon için tüm ülkenin destek verdiği sporcularımız, gelecekleri için yarışacaklar.

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