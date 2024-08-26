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Paris 2024 Paralimpik Oyunları Meşalesi Yolculuğa Çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları meşalesi, Fransa'da 50 şehir dolaşacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:02
Paris 2024 Paralimpik Oyunları Meşalesi Yolculuğa Çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Meşalesi Yolculuğa Çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları meşalesi, 28 Ağustos'taki açılış törenine kadar ev sahibi ülke Fransa'nın çeşitli noktalarını ziyaret edecek.

İlk Durak: Stoke Mandeville

Paralimpik ateşinin serüveni, ilk paralimpik oyunlarının düzenlendiği İngiltere'nin Stoke Mandeville köyünden başladı. Meşale, iki ülkeyi birleştiren Manş Tüneli’nden geçerek Fransız sporcularla buluştu. Bu özel yolculukta ateş, oyun süresini temsil eden 12 meşaleye bölündü.

Yolculuğun Hedefi

Olimpiyat ateşinin, 28 Ağustos'ta paralimpik oyunlarının açılış törenine kadar 50'den fazla şehri dolaşması planlanıyor. Yarın, Paris’in de dahil olduğu Île-de-France bölgesine ulaşacak.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Meşalenin açılış günü, Paris’in tarihi yerlerinde taşınması bekleniyor. 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na yaklaşık 4 bin 400 sporcu katılacak.

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