Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Milli Sporculardan Tam Destek

Osman Aşkın Bak'tan Milli Sporcilara Başarı Dilekleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara destek verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bu büyük organizasyon için sporculara başarılar dileği iletildi.

Rekor Katılım ve Branşlar

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda toplam 94 sporcuyla temsil edilecek. Bu sporcuların 49'u kadın, 45'i erkek olmak üzere iki grupta yer alacak. Milli takım, gördüğü engellerin üstesinden gelerek, 15 branşta madalya mücadelesi verecek. Golbol, atıcılık, eskrim, halter, kürek, yüzme gibi birçok branşta sporcular mücadele edecek.

Bakan Bak'tan Motivasyon Verici Açıklamalar

Bakan Bak, son yıllarda Türkiye'nin paralimpik branşlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, "Engelleri aşan sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Sporcularımızın azmi ve kararlılığı, medalya ve şampiyonluklarla Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, Paris 2024'te dünya genelinden 4 binden fazla sporcunun katılacağını ve Türk sporcuların başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını ifade etti.

"Milli sporcularımıza ve bu gurur dolu yolculuğun bir parçası olan antrenörlerine başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.