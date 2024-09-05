Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Erhan Coşkuner Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yaşanan Gelişmeler

2024 Paralimpik Oyunları sürecinde, Türkiye’den katılan milli sporcu Erhan Coşkuner, atıcılık branşında heyecan dolu bir müsabakaya imza attı.

Elemelerde Performans

Fransa’nın Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen R6 karışık 50 metre yatarak tüfek SH1 sınıfı elemelerinde yer alan Coşkuner, 609.1 puanla mücadele etti.

Sonuç ve Elde Edilen Derece

Müsabakanın sonuçlarına göre, milli sporcu 32. sırada yer aldı. Ancak ilk 8'e giremediği için final bileti alamadı ve dolayısıyla Paris 2024'ten elendi.