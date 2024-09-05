Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hamide Doğangün 5. Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Bir Başarı
2024 Paralimpik Oyunları'nda para atletizm branşında mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre T53 kategorisinde final yarışında 5. oldu.
Stade de France'da Dikkat Çeken Yarış
Stade de France’da gerçekleşen atletizm müsabakalarında, Hamide Doğangün, 56.90’lık derecesiyle finale katıldı ve yarışını 5. sırada tamamladı.
Madalyalar Sahiplerini Buldu
Bu kategoride altın madalyayı Catherine Debrunner (İsviçre), gümüş madalyayı Samantha Kinghorn (Büyük Britanya) ve bronz madalyayı ise Hongzhuan Zhou (Çin) kazandı.