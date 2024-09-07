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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Dönen Özel Sporcular Coşkuyla Karşılandı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan dönen özel sporcularını gururla karşıladı. Madalya sevinci ve gelecek hedefleri dile getirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:10
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Dönen Özel Sporcular Coşkuyla Karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Özel Sporcuların Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özene özel sporcular, yurda döndü. Sporcular, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) yöneticileri ve aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'dan Açıklamalar

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, sporcuların uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını belirtti. Aydın, "Bugün Cumhuriyet tarihimizde kazanılmayan madalyaları ülkemize getirdik" dedi.

Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bütün medya yıllarca evlerde kapatılan özel çocukların neler başarabileceğini görmeliydi. Mevcut kullandığımız terminolojiyle özel çocukları temsil edemiyoruz," diye konuştu.

Ailelerin ve Antrenörlerin Katkısı

Aydın, özel sporcuların başarısında ailelerin büyük bir payı olduğunu vurguladı. "En büyük emek, bu çocukların annelerinden babalarından geliyor. Onlara teşekkür ediyorum," diye ekledi.

2028 Los Angeles Hedefi

Atletizmde dünya rekoru kırarak gümüş madalya kazanan Aysel Önder ve diğer sporcular, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hedef koyarak, daha büyük başarılar peşinde olduklarını vurguladılar.

Aysel Önder, "Gümüş madalyayla dönüyoruz ama hedefimiz altın madalya!" derken, Ebru Acer ise "2028 Los Angeles'ta altın madalya hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Akkaya’nın Bronz Madalya Sevinci

Tekerlekli sandalye eskrim branşında bronz madalyayı kazanan Hakan Akkaya, "Bu madalya tarihteki ilk madalyam. Çok mutluyum!" dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden özel sporcular yurda döndü.

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