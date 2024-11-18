Paris 2024 Sonrası Spor Federasyonlarında Başkan Değişikliği: 26 Yeni İsim, 27 Devam

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından gerçekleştirilen genel kurullarda 53 spor federasyonunda başkanlık değişiklikleri tamamlandı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları gibi bazı federasyonların genel kurullarının tarihleri ileriye ertelendi.

Bahsi geçen genel kurullarda, 26 federasyonda başkan değişikliği yaşanırken, 27 federasyonda ise mevcut başkanlar görevine devam etti. Futbol, atıcılık, hentbol, tenis, atletizm ve daha birçok spor dalında federasyon başkanları yeniden belirlendi.

Başkanlık Görevine Yeni İsimler Seçildi

Özellikle Futbol Federasyonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Atıcılık Federasyonunda Murat Kocakaya, Hentbol Federasyonunda Mesut Çebi gibi isimler yeni başkanlar olarak göreve başladı.

Göreve Devam Eden Başkanlar

Yapılan genel kurullarda mevcut başkanlarını tekrar seçtiren 27 federasyonun arasında ise Basketbol Federasyonu'nda Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ gibi isimler dikkat çekiyor.

Paris 2024’te Türkiye'nin Madalya Performansı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye, toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndü. Kadınlar boks kategorisinde Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş gümüş, güreşte Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazançlarıyla öne çıktılar. Türk sporcular, özellikle atıcılıkta ve okçulukta gösterdikleri performansla dikkat çekmeyi başardılar.

En son Los Angeles 1984'te altın madalya kazanamayan Türkiye, Paris 2024’te madalyasız dönmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.