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Paris 2024'te Kano Slalomda İtalyan Dominasyonu

Giovanni de Gennaro, Paris 2024’te altın madalya kazandı. Kano slalomda gümüş ve bronz madalyalar Fransız ve İspanyol sporlara gitti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:55
Paris 2024'te Kano Slalomda İtalyan Dominasyonu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Slalom Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom erkekler tekli kayak kategorisinde önemli bir yarış gerçekleşti. Bu kategoride İtalyan sporcu Giovanni de Gennaro, gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Heyecan Dolu Müsabakalar

Vaires-sur-Marne Nautical alanında düzenlenen müsabakalarda Giovanni de Gennaro, 88.22 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı. Bu başarı, onun uluslararası arenada ne denli etkili bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Podiumda Diğer Sporcular

Fransız sporcu Titouan Castryck, 88.42 saniyelik süresi ile gümüş madalya kazanarak dikkat çekti. İspanyol sporcu Pau Echaniz ise 88.87 saniyeyle bronz madalyaya ulaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sporseverler için heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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