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Paris 2024'te Nazan Akın Güneş'ten Bronz Madalya

Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:02
Paris 2024'te Nazan Akın Güneş'ten Bronz Madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde mücadele eden Nazan Akın Güneş, büyük bir başarı göstererek bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk sporunun uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Nazan Akın Güneş'in Mücadelesi

Nazan, sergilediği performansla tüm judocular arasında dikkat çekerken, azmi ve kararlılığı ile birçok kişiye ilham oldu. Güneş’in bu başarısı, engelli sporcuların da en üst seviyede yarışabileceğinin bir göstergesi oldu.

Önümüzdeki Hedefler

Güneş, bu madalya ile hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmek istediğini belirtmiştir.

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