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Paris 2024'te Zeynep Yetgil'in Çeyrek Final Mücadelesi

Zeynep Yetgil, Paris 2024'teki çeyrek finalde Alman rakibi Annika Wendle'a kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:03
Paris 2024'te Zeynep Yetgil'in Çeyrek Final Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Zeynep Yetgil'in Performansı

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek final aşamasında mücadele etti ve bu etapta başarısız oldu.

Müsabakanın Detayları

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen yarışmalarda, kadınlar 53 kilo kategorisinde son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden Yetgil, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başında 5-0 önde olan Yetgil, beklenmedik bir şekilde rakibine tuşla yenildi.

Gelecek Fırsatlar

Elde ettiği bu sonuçla, milisporcu Zeynep Yetgil, Alman güreşçinin finale ulaşması durumunda bronz madalya mücadelesi verecek. Bu, gelecekteki Türkiye'nin şanslarını artırma fırsatını da beraberinde getiriyor.

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