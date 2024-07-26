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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları: Üçüncü Kez Paris’te

Paris, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 branşta 10,500 sporcu yarışacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:02
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları: Üçüncü Kez Paris’te

PARİS 2024: YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI'NA HAZIRLANIYOR

Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924 yıllarının ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. 33. kez organize edilen bu yılki oyunların açılış töreni, Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Yenilikçi Branşlar ve Madalya Tasarımı

Oyunlarda 29 branşa yeni eklenen breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü gibi branşlar dikkat çekiyor. 17 gün sürecek olan müsabakalarda, toplam 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Madalya kazanan sporcuların Paris'ten bir parçayı yanlarında götüreceği belirtiliyor. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, sporcuların madalyalarının içine yerleştirildi.

Resmi Adaylık Süreci

Fransa, 13 Eylül 2015'te 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için adaylık başvurusunu yaptı. Dönemin Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun onaylarıyla yapılan başvuruda, olimpiyat ruhu ve Paris kimliği ön plana çıkarıldı.

Karar Sürecinde Adaylıklar ve Uzlaşma

Başvuruları yapılan diğer şehirler arasında ABD'nin Los Angeles, Almanya'nın Hamburg, Macaristan'ın Budapeşte ve İtalya'nın Roma gibi şehirler bulunuyordu. Ancak Hamburg, Budapeşte ve Roma'nın adaylıktan çekilmesi sonrasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Los Angeles ile Paris'ten bir uzlaşma talep etti.

2024 Olimpiyat Oyunları'nın Paris'te, 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ise Los Angeles'ta gerçekleşmesine karar verildi.

Maskot ve Meşale

Paris 2024 Organizasyon Komitesi, 14 Kasım 2022'de olimpik ve paralimpik oyunlarının maskotlarını tanıttı. Maskotlar, Fransa'nın simgesi olan ünlü Frig şapkasından esinlenerek tasarlandı. Meşale ise Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur tarafından 10 parçadan oluşacak şekilde tasarlandı ve Arcelor Mittal tarafından metalden üretildi.

Katılımcılar ve Tarafsız Sporcu Statüsü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'te "tarafsız sporcu" olarak katılabileceğini açıkladı. Ancak bu sporcuların, diğer sporcular ile eşit tüm anti-doping kurallarına uyması bekleniyor. İki ülkenin hükümetlerinden yetkililerin etkinliğe katılmalarına izin verilmedi.

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