Patnoslu Yakup Kırtay'ın Erzurumspor'da Zorlu Profesyonel Yükselişi

Talha Koca'nun aktardığı hikayede, Ağrı Patnoslu 22 yaşındaki stoper Yakup Kırtay zorlu bir yoldan gelip Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Erken kayıp ve spora başlangıç

Babası 2 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Yakup, annesini 11 yaşında ikna ederek Fenerbahçe Futbol Okulunda spora başladı. Burada keşfedilen yeteneği sonrası memleketinde amatör ligde mücadele eden genç oyuncu, 13 yaşında Doğu Anadolu Bölgesi Milli Takım seçmelerinde dikkatleri çekti.

Zorlu ulaşım ve fedakarlıklar

Erzurumspor altyapısına transfer olduktan sonra okul nedeniyle bir yıl boyunca Ayda dört kez Ağrı'dan Erzurum'a otobüsle gidip geldi. Kış şartlarında yolculuklar bazen 5 saati buluyor, Yakup çocuk yaşta aile hasreti ve duygusallıkla bu süreci tek başına atlattı. Kendisi bu dönemi, futbolcunun hayatının bir parçası olarak tanımlıyor.

Profesyonel adım ve ilk günler

Her yıl gelişimini sürdüren savunmacı, 2022'de Erzurumspor FK ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçını deplasmanda Pendikspor karşısında oynayan Yakup, takım ortamının aile gibi olduğunu ve arkadaşlarının desteğinin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor.

Maddi zorluklar ve aileye bağlılık

Maddi sıkıntılarla büyüdüklerini söyleyen Yakup, ilk maaşını doğrudan annesine gönderdiğini ve dualarının kendisine yettiğini ifade etti. Ailesinin kendisiyle gurur duymasının en büyük motivasyonu olduğunun altını çizdi.

Hedefler ve oyun tarzı

Yakup, Avrupa ve milli takım hedefini net şekilde ortaya koyuyor. Stil olarak Presnel Kimpembe'ye benzetildiğini, defanstaki örneği olarak ise Sergio Ramos'u benimsediğini söylüyor. İleride Borussia Dortmund'da oynamak istediğini, ayrıca Türkiye'de büyük kulüplerde forma giymeyi arzuladığını belirtti.

Gelecek hayalleri

Altyapıda iken takımın Süper Lig'e yükselmesini ve kutlamalarda kupayı tutma anını hatırlayan Yakup, bir gün şampiyon olmuş halde takımdan ayrılmak ve hatta kaptanlık yapmak istediğini vurguladı. Başkan ve kulüp yetkililerinin kariyeriyle ilgilendiğini, kendisini her alanda geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Sonuç: Yakup Kırtay'ın hikayesi, erken yaşta yaşanan kayıp ve zorluklara rağmen azim, fedakarlık ve aile desteğiyle profesyonel futbol sahnesine yükselen bir örnek sunuyor.

