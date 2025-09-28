Paul Onuachu, Trabzonspor’da Gol Katkısını Sürdürdü

Paul Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor’da bıraktığı izlerin ardından, bonservisiyle döndüğü bordo-mavili ekipte gol üretmeye devam ediyor.

Güncel Performans ve İstatistikler

Onuachu, bordo-mavili formayla ilk sezonunda 21 maçta 15 gol atmıştı. Bu sezon ise bonservisiyle transfer edildiği takımda ilk 7 haftada 5 gol kaydederek, toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı. Nijeryalı santrfor, Trabzonspor’da maç başına 0,71 gol ortalamasıyla takımına katkı veriyor.

Geçmişle Karşılaştırma: Sörloth ve Banza

Onuachu, ilk sezonunda Alexander Sörloth’u geride bırakmıştı. Sörloth, 2019-2020 sezonunda Atletico Madrid kariyeri öncesinde 34 lig maçında 24 golle maç başına 0,70 ortalama yakalamışken, Onuachu 21 müsabakada 15 golle 0,71 ortalama elde etmişti. Ayrıca geçen sezon Braga’dan kiralık olarak transfer edilen Simon Banza’nın 31 maçta 19 gol ve 0,61 ortalaması, Onuachu’nun performansıyla kıyaslandığında daha düşük kalmıştı.

İlk 7 Haftada Etkisi

Onuachu, ligin ilk 7 haftasında attığı 5 golle en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilen oyuncu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup eden maçın tek golünü kaydetti. Ayrıca 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı. Son olarak Trabzonspor’un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 4-3 yendiği maçta 2 gol atan Onuachu, takımının ligdeki 9 golünün 5'ini kaydeden isim oldu.

Takıma Sağladığı Puan Katkısı

Ligin ilk 7 haftasında Trabzonspor 14 puan toplarken, Onuachu’nun gol attığı karşılaşmalarda ekip 8 puan elde etti. Onuachu’nun golleri; iç sahada Kocaelispor galibiyeti, Samsunspor ve Gaziantep FK ile alınan 1-1’lik beraberlikler ile deplasmandaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyetinde etkili oldu.

Önceki Sezonun Katkısı

2023-2024 sezonunda Onuachu’nun gol attığı 11 karşılaşmada Trabzonspor 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puan elde etmişti. Bugüne dek Onuachu’nun gol attığı 15 maçta bordo-mavililer 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak toplam 36 puan topladı.

Selçuk Kılıç - Trabzonspor’un forvet hattındaki bu istikrarlı performansı, takımın ligdeki iddiasını sürdürebilmesi açısından kritik önem taşıyor.