Pendikspor, Alpaslan Öztürk ile Yeni Bir Anlaşmaya İmza Attı

Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü Yeniden Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Siltaş Yapı Pendikspor, geçen sezon takımıyla önemli bir performans sergileyen Alpaslan Öztürk ile yeniden sözleşme imzaladı.

Açıklama ve Detaylar

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 31 yaşındaki deneyimli stoper ile yapılan sözleşme detayları paylaşılmıştır. Böylece Alpaslan, bir kez daha Pendikspor forması giyecek.

Geçen Sezon Performansı

Öztürk, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile Süper Lig'de 22 kez sahaya çıktı ve bu süreçte 2 gol atmayı başardı. Takımın savunmasında önemli bir yer tutan oyuncunun yeniden kadroya katılması, taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.