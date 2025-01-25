Pendikspor, Djordje Denic ile Anlaştı!

Pendikspor'dan Önemli Transfer

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımından Siltaş Yapı Pendikspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Djordje Denic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Djordje Denic, Siltaş Yapı Pendikspor'umuzda! Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Djordje Denic'i 2025-2026 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Djordje Denic!" denildi.

İç Transferde de Hareketlilik

Pendikspor, iç transferde de önemli adımlar atıyor. Savunma oyuncuları Murat Akça, Tarık Tekdal ve Nuno Sequeira ile birer yıllık, orta saha oyuncusu Mesut Özdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.