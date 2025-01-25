DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.733.792,28 0,49%

Pendikspor, Djordje Denic ile Anlaştı!

Siltaş Yapı Pendikspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Djordje Denic'i kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:11
Pendikspor, Djordje Denic ile Anlaştı!

Pendikspor'dan Önemli Transfer

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımından Siltaş Yapı Pendikspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Djordje Denic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Djordje Denic, Siltaş Yapı Pendikspor'umuzda! Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Djordje Denic'i 2025-2026 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Djordje Denic!" denildi.

İç Transferde de Hareketlilik

Pendikspor, iç transferde de önemli adımlar atıyor. Savunma oyuncuları Murat Akça, Tarık Tekdal ve Nuno Sequeira ile birer yıllık, orta saha oyuncusu Mesut Özdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkimspor'u 83-64 Mağlup Etti
2
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
4
Sivasspor 5-2 Kayserispor: Trendyol Süper Lig'de Sürpriz Zafer
5
Gençlerbirliği, Boluspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti
6
Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmaları Samsun'da Başladı
7
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!