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Pendikspor Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Pendikspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü, hedeflerinin en üst seviyeye ulaşmak olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:36
Pendikspor Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Pendikspor Yeni Sezon Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Pendikspor, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Osman Özköylü, takımın teknik direktörü olarak, hedeflerinin güçlü rakipler arasında en iyi olabilmek olduğunu vurguladı.

Kamp Alanında Yoğun Çalışmalar

Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolundaki bir tesiste kamp yapan Trendyol 1. Lig takımı, sabah idmanında kuvvet ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Özköylü, "Çetin bir ligde, seyir keyfi yüksek maçlar izleyeceğiz. İnşallah en güçlüsü olacağız," şeklinde konuştu.

Fiziksel Hazırlıkların Önemi

Özköylü, kampın ilk aşamalarında fiziksel hazırlıkların ön planda olduğunu belirtti. Yapacakları hazırlık maçlarının sayısının artacağını ifade eden Özköylü, taktiksel çalışmalarla oyun yapılarını güçlendirmek istediklerini söyledi. Oyuncuların antrenmanlardaki performansından memnun olduğunu vurgulayan Özköylü, "Fiziksel olarak istediklerimize ulaşmaya başladık," dedi.

Takım Değişiklikleri ve Hedefler

Kadroda değişim olabileceğine dikkat çeken Özköylü, maçıma dayalı kararlar vereceklerini belirtti. Takımın %70'inin daha önce kendisiyle çalıştığını, bunların hafızalarda yer ettiğini aktardı. Ayrıca, tam anlamıyla %100 hazır olmalarının zaman alacağını dile getirerek, "Hazırlık sürecini ligin ilk birkaç haftasına yayacağız," dedi.

Rakipler ve Lig Özellikleri

Özköylü, ligin zorluğunu ve diğer takımların iddialı kadrolarını dikkate alarak, hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Süper Lig'den düşen takımların bu sezon daha iddialı bir yapı oluşturduğunu ifade eden Özköylü, "Çetin bir lig bizi bekliyor. Güçlü rakipler arasında en iyisi olmayı hedefliyoruz," diyerek konuşmasını tamamladı.

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