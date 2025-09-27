Pereira: 'Biz daha iyi oynadık' — Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray: Pereira "Biz daha iyi oynadık"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi.

Pereira'nın maç değerlendirmesi

Pereira, karşılaşmayı "Çok iyi bir maç çıkardık" sözleriyle özetledi ve her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik etti. "Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir performans sergilediler. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmamız gerektiğini saha içinde çok iyi yansıttılar. Hem oynadık hem de oynattık. Birçok pozisyona girdik ve birçok şans yarattık. Özetle çok iyi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Pereira, büyük takımların maç kaybettiklerinde bazen kötü oynadıkları yönünde yorumlar yapıldığını ancak bu karşılaşmanın öyle olmadığını vurguladı: "Çok iyi oyunculara sahip, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Çok iyi iş çıkarıyor ama şunu söylemem gerekiyor, biz daha iyi oynadık. Fakat her zaman söylediğim gibi yine mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bunun için bu oyunu devam ettirmemiz ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Şöyle düşünemeyiz. 'Evet, çok iyi bir maç çıkardık ve bitti.' Bu şekilde düşünemeyiz."

Maç sonrası Pereira, oyuncularını tekrar tebrik ederek Galatasaray'a da dualarını iletti: "Tekrar oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

Kadro tercihleri ve gelecek planı

Geçen hafta ilk 11'de farklı oyuncuları tercih etme sebebiyle ilgili soruya Pereira, kadrodaki 27 oyuncunun hepsinin de forma için mücadele ettiğini söyleyerek yanıt verdi. Pereira, seçimleri yaparken kimin daha iyi olduğunu ve daha iyi çalıştığını göz önünde bulundurduğunu belirtti:

"Başakşehir'e karşı farklı bir 11'imiz vardı. Bugün sahada farklı bir 11 vardı. Şu anda 2 gün iznimiz olacak. Dinleneceğiz ve daha sonraki maçımıza hazırlanmak için 5 günümüz olacak. Bu 5 gün içerisinde kim daha çok çalışırsa, kim daha çok hak ederse yine bir sonraki maçta o oynayacaktır."