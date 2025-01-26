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Persepolis, İsmail Kartal'ın İlk Maçında TS Tabriz'i Geçti

Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:11
Persepolis, İsmail Kartal'ın İlk Maçında TS Tabriz'i Geçti

Persepolis'ten İsmail Kartal Yönetiminde Önemli Galibiyet

İran ekibi Persepolis, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i 2-0 yendi. Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında Azadi Stadı'nda lider TS Tabriz'i ağırlayan Persepolis, maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir performans sergiledi.

İlk Yarıda Öne Geçtiler

Persepolis, 11. dakikada Soroush Rafiei'nin bulduğu golle öne geçti. Ardından, 77. dakikada Giorgi Gvelesiani'nin attığı gol ile skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi takım, 45+10. dakikada Mohammad Khodabandelou'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Persepolis, 33 puana ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti. TS Tabriz ise 35 puanla liderliğini sürdürdü.

Gelecek Maç

Persepolis, ligin 18. haftasında 31 Ocak Cuma günü Khuzestan'a konuk olacak. Bu maç, takım için büyük bir önem taşıyor ve galibiyet serisini devam ettirmek adına heyecan verici bir fırsat sunuyor.

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