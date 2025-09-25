Petlas 2025 Offroad 4. Ayak Vezirköprü'de Başlıyor

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı yarın başlıyor

Samsun'da 26-28 Eylül'de düzenlenecek organizasyon, start seremonisiyle başlayacak

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, 26-28 Eylül tarihlerinde Vezirköprü'de gerçekleşecek. Yarış, Samsun'da spor ve turizm tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen basın toplantısında organizasyonun önemine vurgu yaptı. Bozdemir, “6'sı kadın 46 sporcunun katılımıyla 3 gün boyunca adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak olan Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nı oldukça önemli bir organizasyon olarak değerlendiriyor, şehrimizin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Sporcularımız bu yıl da Vezirköprü'nün zorlu parkurlarında yeteneklerini sergileyerek ortaya koyacakları kıyasıya rekabetle bir taraftan izleyicilerimize unutulmaz anlar yaşatırken, diğer taraftan Vezirköprü'nün muhteşem doğasının eşsiz güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacaklar.”

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ise şampiyonanın altı ayaktan oluştuğunu belirtip, etapların sırasıyla Kahramanmaraş, Ankara, Giresun, Vezirköprü, Denizli ve Sakaryada yapılacağını aktardı. Yılmaz, etap hakkında şunları kaydetti: “Şampiyona motor sporlarında ralli, offroad, tırmanma gibi branşların içindeki en çok şehirci katılımı olan branştır. Özellikle sporcu camiası için Vezirköprü etabı ikonik ve tüm yarışmacılar adına kabul görmüş etaptır. Burada 15. kez yapılıyor. 30 ilden ulusal sporcular katılıyor. Vezirköprü, 6 kadın sporcu ile yarış ayaklarında en çok kadın sporcunun katılım sağladığı yarış olacak.”

Organizasyon, Vezirköprü Çamlık Parkı'nda yarın yapılacak start seremonisi ile başlayacak.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı, yarın Samsun'da başlayacak. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya (solda) Offroad şampiyonası öncesi test sürüşü gerçekleştirdi.