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PFDK, 8 Süper Lig Kulübüne Cezalar Kestik

PFDK, Trendyol Süper Lig'de 8 kulübe çeşitli ceza ve para cezaları verdi; en dikkat çekici kararlar arasında Ousseynou Ba'ya men cezası var.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:28
PFDK, 8 Süper Lig Kulübüne Cezalar Kestik

PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi. İlgili açıklamaya göre, bu cezalar özellikle taraftarların davranışları ve sportmenlik dışı hareketler nedeniyle kesildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Cezalar

PFDK, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi. Galatasaray ise, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü 427 bin 500 lira para cezası alırken, çirkin tezahüratlar nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası uygulandı.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya Ağır Cezalar

Beşiktaş da çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 570 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezasına çarptırıldı. Kasımpaşa, benzer sebeplerle 300 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası aldı.

Başakşehir ve Ousseynou Ba'nın Durumu

RAMS Başakşehir'e, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 47 bin 250 lira ceza kesilirken, oyuncu Ousseynou Ba, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası ile cezalandırıldı.

Diğer Kulüpler ve Cezalar

Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira para cezası aldı. Trabzonspor da aynı gerekçeyle 168 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Atakaş Hatayspor'dan Mehmet Reşat, Mahmut Doğuş ve İlyas Bayraktar, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden ötürü 29 bin 250 lira para cezası aldı. Aynı gerekçeyle antrenör Ayhan Tenbeloğlu ve kulüp görevlisi Emre Aslan, birer resmi müsabakadan men ve 58 bin 500'er lira para cezası ile cezalandırıldı.

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