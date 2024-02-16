PFDK bu kez acımadı: Murat Sancak'a tarihin en ağır cezalarından birini verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantının ardından kulüplere verdiği cezaları açıkladı. Bu kararlar arasında, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a verilen ağır bir ceza dikkat çekti. PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde: İşte detaylar...





PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU KULÜPLER İÇİN VERDİĞİ CEZALARI AÇIKLADI

1. Fatih Karagümrük Kulübü Ceza Aldı:

Fatih Karagümrük Kulübü, 10.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumluları eğitimine katılanların listesinde yer almayan bir mensubun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası ile cezalandırıldı.

2. Adana Demirspor'a Ağır Cezalar:

Adana Demirspor, 09.02.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ağır bir ceza aldı. Kuzey kale arkası alt tribün 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellenecek.





Aynı müsabakada Adana Demirspor, taraftarlarının saha olaylarına karışması nedeniyle 168.000 TL para cezasına çarptırıldı. Maraton alt tribün 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişleri de engellenecek.

3. Murat Sancak'a Yaptırım:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise taraftarlarının çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle alınan cezalardan dolayı ağır bir yaptırıma maruz kaldı. Bu kararlar, PFDK'nın disiplin kurallarına uyulmaması durumunda ciddi ve etkili cezaları uygulama kararlılığını ortaya koyuyor.

1. Murat Sancak'a Ağır Cezalar:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir futbol müsabakasında yaptığı talimatlara aykırılıklar ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle PFDK tarafından ağır bir şekilde cezalandırıldı. Toplamda 5 ayrı suçlamadan dolayı, toplamda 5 ay hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL'den fazla para cezasına çarptırıldı.

2. Adana Demirspor Kulübü ve İdareciye Cezalar:

Adana Demirspor Kulübü, aynı müsabakada taraftarların saha olayları ve çirkin tezahüratları nedeniyle 168.000 TL para cezasına çarptırıldı. Kulüp idarecisi Metin Korkmaz da akreditasyon kurallarına uymadığı için 78.000 TL para cezası ile cezalandırıldı.

3. MKE Ankaragücü ve Saha Olayları:

MKE Ankaragücü, bir müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 112.000 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, aynı sezon içinde 5. kez benzer olayların tekrarlanması sebebiyle 260.000 TL para cezası aldı. Misafir tribünündeki seyircilerin bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişleri de engellenecek.

4. Diğer Cezalar:

Kayserispor, tribünde görüş engelleyici pankart asılması nedeniyle ihtar cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş, müsabakadaki çirkin tezahüratları sebebiyle 440.000 TL para cezası ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerin engellenmesi kararı aldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000 TL para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 112.000 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, seremonideki refakatçi çocuk sayısının talimatlara aykırı olması ve görevli Mario Jorge Dos Santos Branco'nun akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle ihtar cezaları aldı.