PFDK'dan Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe'ye Para Cezası

PFDK, Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe'ye toplamda 4.5 milyon lira ceza verdi. Ayrıca, bazı yöneticilere ve oyunculara hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:02
PFDK'dan Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe'ye Para Cezası

PFDK'dan Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine para cezası verdi.

Ceza Miktarları

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Yöneticilere Verilen Cezalar

Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e ise 58 bin 500 lira para cezası verildi.

Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

Taraftar Cezaları

Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

Oyuncu Cezası

Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin, yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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