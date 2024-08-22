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PFDK'dan Göztepe'ye 2 Maç Saha Kapama Cezası

Göztepe, saha olayları nedeniyle PFDK'dan 2 maç saha kapama cezası aldı. Kulüp görevlisi Fatih Özkan'a da 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:57
PFDK'dan Göztepe'ye 2 Maç Saha Kapama Cezası

Göztepe'ye PFDK'dan Ceza Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe Kulübü'ne çeşitli disiplin cezaları verdi.

2 Maç Saha Kapama Cezası

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası uygulandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu kararın gerekçesi olarak taraftarların ve kulüp mensuplarının neden olduğu olaylar gösterildi.

Diğer Cezalar

Ayrıca, aynı karşılaşmada taraftarların kötü tezahüratları nedeniyle kısmi tribün kapama cezası ve merdiven boşluklarının kullanılmaması nedeniyle Göztepe Kulübü'ne 90 bin lira para cezası verildi.

Fatih Özkan'a Hak Mahrumiyeti Cezası

Göztepe'nin kulüp görevlisi Fatih Özkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırı sebebiyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Fenerbahçe'ye Cezalar

Fenerbahçe Kulübü'ne de taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle toplamda 336 bin lira para cezası uygulanırken, çirkin tezahüratlar nedeniyle de kısmi tribün kapama cezası aldı.

Diğer Kulüplerin Cezaları

PFDK, Konyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor gibi diğer kulüplere de çeşitli nedenlerden dolayı para cezası ve tribün kapama cezaları uyguladı. Örneğin, Konyaspor 168 bin lira ceza alırken, Galatasaray 90 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Antalyaspor'dan Güray Vural'a Ceza

Antalyaspor'un futbolcusu Güray Vural, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

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