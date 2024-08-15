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PFDK'dan Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu'ya Cezalar

PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men ve para cezası verirken, Yeni Malatyaspor'a da 3 puan silme cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:26
PFDK'dan Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu'ya Cezalar

PFDK'dan Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası ve 230 bin 250 lira para cezası verdi. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca, İkas Eyüpspor'un antrenörü Arda Turan'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza kesildiği belirtildi.

Diğer Cezalar

PFDK, Süper Lig kulüpleri Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya toplamda 168 bin lira para cezası uyguladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 126 bin, Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'ye ise 84 bin lira para cezası verildi.

Yeni Malatyaspor'a Ceza

Kurul ayrıca, Yeni Malatyaspor'un Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile oynanması gereken maça çıkmaması nedeniyle 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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