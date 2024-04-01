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PFDK’dan takımlara ve başkanlara para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzon’da oynanan maç sonrasında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor’a 400 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan için de 39 bin TL’lik ceza kararı verildi.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:19
PFDK’dan takımlara ve başkanlara para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor’da olaylı bir şekilde sonlanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı sonrasında almış olduğu kararları açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 13 Mart tarihli açıklamalarını sportmenliğe aykırı bularak Koç’a 39 bin TL para cezası verdi. PFDK, Fenerbahçe’nin resmi kulüp açıklamaları nedeniyle takıma da 400 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 20 Mart tarihli açıklamalarının da sportmenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Doğan’a 39 bin TL, kulübe de 400 bin TL para cezası verdi.

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