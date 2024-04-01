PFDK’dan takımlara ve başkanlara para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor’da olaylı bir şekilde sonlanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı sonrasında almış olduğu kararları açıkladı. PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 13 Mart tarihli açıklamalarını sportmenliğe aykırı bularak Koç’a 39 bin TL para cezası verdi. PFDK, Fenerbahçe’nin resmi kulüp açıklamaları nedeniyle takıma da 400 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 20 Mart tarihli açıklamalarının da sportmenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Doğan’a 39 bin TL, kulübe de 400 bin TL para cezası verdi.