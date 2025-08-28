DOLAR
PFDK'den 4 Süper Lig Kulübüne Para Cezası

TFF PFDK, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe toplamda milyonlarca lira para cezası verdi; bazı taraftar kartları bloke edildi, Sportif Direktöre men ve para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de farklı gerekçelerle dört kulübe para cezası uyguladı. Kurulun açıklamasına göre ceza kararları ve ek yaptırımlar dikkat çekti.

Gaziantep FK'ye 440.000 lira, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220.000'er lira para cezası verildi.

Ayrıca PFDK, bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti. Bu yaptırım Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor için uygulandı.

Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 80.000 lira para cezası verdi.

1. Lig Cezaları

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'de üç futbolcuya ikişer maç men cezası verdi. Ceza alan oyuncular şunlar: Seriksporlu Burak Asan, Eminevim Ümraniyesporlu Andrej Djokanovic ve Atakaş Hataysporlu Engin Can Aksoy.

Yönetici cezaları da açıklandı: Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal'a 45 gün hak mahrumiyeti, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın'a ise 3 ay hak mahrumiyeti ve 320.000 lira para cezası verildi.

Kulüplere uygulanan para cezaları arasında Amed Sportif Faaliyetlere 750.000 lira, Arca Çorum FK'ye 165.000 lira, Esenler Erokspor ve Alagöz Holding Iğdır FK'ye ise 110.000'er lira ceza bulunuyor.

