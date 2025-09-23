PFDK'den Fenerbahçe'ye 620 Bin, Ali Koç'a 2 Milyon TL Ceza

PFDK, Fenerbahçe'ye toplam 620 bin lira para cezası, Ali Koç'a 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:01
PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a disiplin cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve kulübün eski başkanı Ali Koç hakkında kararını açıkladı.

PFDK, Fenerbahçe'ye ligde Alanyaspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin ve saha olayları nedeniyle 220 bin lira olmak üzere toplam 620 bin lira para cezası uyguladı. Kurul ayrıca, aynı sebeplerle bazı tribünlere kısmi kapama cezası verdi.

Kurul, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasına çarptırdı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük de RAMS Başakşehir maçında zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin lira para cezası aldı.

1. Lig cezaları

Kurul, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında da çeşitli cezalar verdi. Adana Demirspor forması giyen Murat Uğur Eser, Kahta 02 ile oynanan maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı şekilde, Adana Demirspor antrenörü Koray Palaz da 1 maç men ve 40 bin lira para cezası aldı.

Atko Grup Pendikspor, kupada müsabaka organizasyon toplantısında ve karşılaşma saatinde en az iki adet forma setini (biri açık renk diğeri koyu renk) yanlarında bulundurmamasından dolayı 110 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.

Ayrıca, eski hakem Fırat Aydınus, sosyal medya paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

