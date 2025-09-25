PFDK'den Göztepe, Kocaelispor ve Fenerbahçe'ye Para Cezası

PFDK, Trendyol Süper Lig'den Göztepe'ye 620 bin, Kocaelispor'a 220 bin, Fenerbahçe'ye 160 bin lira ceza kesti; bazı taraftar kartları bloke edildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:46
PFDK, Süper Lig Kulüplerine Toplamda Cezalar Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den üç kulübe para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurulun açıklamasına göre cezalar farklı gerekçelerle verildi.

Kesilen Para Cezaları

Göztepe'ye 620 bin lira, Kocaelispor'a 220 bin lira ve Fenerbahçe'ye 160 bin lira para cezası kesildi.

Elektronik Bilet Kartlarının Blokesi

PFDK, ayrıca bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verdi. Bloke edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kocaelispor bulunuyor.

Kasımpaşa Oyuncusu Cafu'ya Ceza

Kasımpaşa formasını giyen Cafu, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 500 lira para cezası ile cezalandırıldı.

Trendyol 1. Lig ve Diğer Yaptırımlar

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerine de para cezaları verdi: Amed Sportif Faaliyetler 220 bin lira, Sakaryaspor 165 bin lira, Boluspor 110 bin lira ve Hatayspor 27 bin lira.

Kulüp Yetkilisine Para Cezası

Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK kararları, kulüplerin disiplin süreçleri ve uygulanan yaptırımlar hakkında resmi açıklama niteliği taşıyor.

