PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor - Ülkea Nazilli Belediyespor Maçı İçin Hak Mahrumiyeti Cezaları

PFDK, 0-0 biten Ankaraspor-Ülkea Nazilli maçındaki bahis incelemesinde birçok oyuncu ve yetkiliye 8 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:06
PFDK'den Ankaraspor - Ülkea Nazilli Maçıyla İlgili Disiplin Kararları

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig 2023-2024 sezonu Beyaz Grup 37. hafta karşılaşması olan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Ülkea Nazilli Belediyespor maçına ilişkin yürütülen inceleme sonucunda, bahis eylemi nedeniyle çok sayıda kişi hakkında hak mahrumiyeti cezası verdi. Söz konusu maç 0-0 sona ermişti.

Verilen cezalar

PFDK kararına göre; 8 ay hak mahrumiyeti cezası verilen isimler şunlardır: Abdullah Beytaş, Ekin Karakuyu, Ömer Faruk Sezgin, Recep Taşbakır, Umutcan Keleşcan, Ahmet Gökbayrak, Berat Arda Kara, Ekrem Çalışanlar, Fatih Kızılkaya, Muhammet Emre Erkan, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş, Yunus Emre Metin ve masör Emin Kars.

10 ay hak mahrumiyeti cezası alanlar: Savaş Yorulmaz ve Serhat Aslan.

1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilenler arasında ise Ülkea Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten, masör Erdem Özyeşil ile futbolcular Canberk Aydemir, Cenk Doğan, Batuhan Kırdaroğlu, Furkan Eliaçık, Kutsal Manici, Özkan Taştemur ve Tibet Öniz yer aldı.

Diğer taraftan, futbolcular Muhammet Raşit Yöndem ve Yunus Emre Karakaya hakkında bahis eylemi nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Soruşturmanın seyri ve diğer iddialar

Kurul, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken, konulan idari tedbirlerin kaldırılmasına ve incelemenin devamına hükmetti.

Ayrıca, Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na müsabaka sonucunu etkileme; Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynama suçlamaları yöneltildi. İki kulüpten birçok yönetici, futbolcu ve antrenör hakkında da müsabaka sonucunu etkileme, bahis oynama ya da her iki gerekçeyle soruşturma açılmıştı.

Not: Kararlarda belirtilen isimler, tarihler ve cezalar PFDK açıklaması doğrultusunda korunmuştur.

