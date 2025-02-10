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Philadelphia Eagles, Super Bowl'da Şampiyonluk Kutladı

Philadelphia Eagles, Super Bowl'da Kansas City Chiefs'i 40-22 yenerek ikinci kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:06
Philadelphia Eagles, Super Bowl'da Şampiyonluk Kutladı

Philadelphia Eagles, Super Bowl'da Tarihini Yeniledi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) en prestijli etkinliği olan Super Bowl'da Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs karşısında 40-22'lik bir skorla galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti. Yarışmanın yapıldığı Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome stadyumunda, 65 bin 719 tutkulu sporsever karşılaşmayı izledi.

Şampiyonluk Sevincinin Ardındaki Mücadele

Eagles, üçüncü çeyreğin sonlarına kadar rakiplerine sayı şansı vermeden sahada üstün bir performans sergiledi. 34-0'lık etkileyici bir seriyle girdiği mücadelede, 2024 sezonunu tarihine altın harflerle kazıyarak, 2017'den sonra ikinci kez Lombardi Kupası'nı kazandı.

Jalen Hurts MVP Seçildi

Eagles'ın oyun kurucusu Jalen Hurts, 59. Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) olarak ödüllendirildi. Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan Hurts, 22 pas denemesinde 17 isabet sağladı ve 222 yardalık pas mesafesi kaydederek 2 touchdown pası ile önemli bir katkı sağladı.

Chiefs'ten Hayal Kırıklığı

Tarihinin 5. şampiyonluğu için mücadele eden Kansas City Chiefs, üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde edemeyerek hayal kırıklığı yaşadı. Üçer kez NFL şampiyonluğu ve Super Bowl MVP'si ödüllerine sahip Patrick Mahomes, bu kez kupanın uzağında kaldı.

Devre Arası Gösterisi Dikkat Çekti

Karşılaşmanın devre arasında, Kendrick Lamar ve SZA şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak gösteri sırasında, bir protestocu elinde Sudan ve Filistin bayraklarıyla sahneye çıkarak, Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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