Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda Zaferle Döndü

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda gülle atma branşında altın madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen organizasyonda Akyol, 16,15 metrelik derecesiyle en üst basamağa ulaştı.

Diğer Milli Sporcuların Performansları

Öte yandan, milli atlet Muhammet Hanifi Zengin, cirit atma branşında 72,70 metre derecesi ile yarışmayı 5. sırada tamamladı. Halil Yılmazer ise çekiç atma branşında 70,35 metre ile grubunda 6. olurken, genel sıralamada ise 23. sırada yer aldı.

Ayrıca, Hira Öztoprak, 56,95 metrelik derecesiyle 11. sırada, Yasin Mehmet Yılmaz 44,27 metre ile 13. sırada, Özkan Baltacı çekiç atmada 71,44 metre ile grubunda 16. ve genel sıralamada 19. olurken, Özlem Becerek disk atma branşında 55,25 metre ile grubunda 12. ve genel sıralamada 17. oldu.

Pınar Akyol'un başarısı, Türkiye atletizmi için bir gurur kaynağı olurken, diğer milli sporcuların gösterdiği performanslar da dikkat çekici başarılar olarak öne çıktı.

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda gülle atma branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Kupası'nda gülle atma branşında altın madalyanın sahibi oldu.