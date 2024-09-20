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Pınar Cup 2024'te Promitheas Patras, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni Yendi

Pınar Cup 2024'te Promitheas Patras, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 101-87 mağlup etti. Turnuva yarın tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:05
Pınar Cup 2024'te Promitheas Patras, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni Yendi

Pınar Cup 2024'te Heyecan Dorukta

Basketbolseverlerin merakla beklediği Pınar Cup 2024'te, Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Yunan ekibi Promitheas Patras ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın Özeti

İlk periyotta etkileyici bir oyun sergileyen Promitheas Patras, bu bölümü 31-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Yunan takımı, devreyi 51-45 önde kapattı. Üçüncü periyotta ise, Yukatel Merkezefendi Belediyesi rakibini geride bırakmayı başardı ve bu periyodu 74-73 önde tamamladı.

Son Periyotta Yunan Ekibi Sahne Aldı

Final periyodunda daha etkili bir performans sergileyen Promitheas Patras, maçı 101-87 kazanarak büyük bir zafer elde etti.

Turnuvanın Devamı

Pınar Cup 2024, yarın saat 15.30'da Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi arasındaki maçla sona erecek. Basketbolseverler için keyifli bir mücadele daha bekleniyor.

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