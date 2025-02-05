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Premier Lig'de 23 Haftada 13 VAR Hatası!

İngiltere Premier Lig'de 23 haftada 13 VAR hatası tespit edildi. Geçen sezonun aynı dönemine göre hatalarda düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:36
Premier Lig'de 23 Haftada 13 VAR Hatası!

Premier Lig'de VAR Hataları Açıklandı

İngiltere Premier Lig'de, sezonun 23 haftalık bölümünde toplamda 13 Video Yardımcı Hakem (VAR) hatası yapıldığı duyuruldu. İngiliz medya kaynaklarına dayanan haberlere göre, Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, bu süreçte 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi tespit etti.

Geçen Sezona Göre Düşüş Yaşandı

Geçen sezonun aynı dönemine bakıldığında, toplamda 20 VAR hatası kaydedilmişti. Bu sezon, VAR hatalarında belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor.

VAR Müdahaleleri ve Tartışmalı Olaylar

Bu sezon, Premier Lig'de şimdiye kadar 239 lig maçında 70 VAR müdahalesi gerçekleştirilmiş durumda. Yanlış bir VAR müdahalesi olarak gösterilen en dikkat çekici örnek ise, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen Manchester United ile West Ham United karşılaşmasında yaşandı. Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında, West Ham United lehine verilen penaltının yanlış olduğu kaydedildi. West Ham United, 90+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle o maçı 2-1 kazanmıştı.

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