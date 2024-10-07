Premier Lig'de Liverpool Nefes Kesiyor: Liderliğini Sürdürüyor

Premier Lig'de Liverpool'un Başarısı

İngiltere Premier Lig’de lider konumda olan Liverpool, deplasmanda Crystal Palace’ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Diogo Jota’nın tek golüyle zafere ulaşan Liverpool, ilk 7 haftada 5 maçını gol yemeden tamamladı.

Diğer Takımların Durumu

Son şampiyon Manchester City, Fulham karşısında 3-2'lik bir galibiyet alarak kötü gidişatını sonlandırdı. İstanbul derbisinin ardından Arsenal da evinde Southampton'ı 3-1 yenerek 17 puanla ikinci sırada yer aldı. Brighton ise, milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yarıda forma giydiği karşılaşmada, Tottenham'ı 3-2 geriden gelerek mağlup etti.

La Liga'da Barcelona Rüzgarı

İspanya La Liga’da lider olan Barcelona, Alaves karşısında Robert Lewandowski’nin hat-trick yaptığı maçta 3-0 galip geldi. Real Madrid ise Villarreal'i 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu. Arda Güler, bu karşılaşmada 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Bundesliga Duyurusu: Bayern Münih Zirvede

Bayer Münih, Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kalarak averajla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise Heidenheim'ı 1-0 yenerek zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

Serie A'da Napoli Sıralamada Üstte

İtalya Serie A’da Napoli, Como'yu 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Inter, Torino karşısında 3-2 galip geldi. Juventus ise Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1: Monaco Zirveye Yerleşti

Monaco, Rennes karşısında 2-1 galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. PSG, Nice ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.