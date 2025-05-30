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PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline Hazır

PSG, Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıklarını tamamladı ve son antrenmanını Allianz Arena'da gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:43
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline Hazır

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Fransız futbol devi PSG, yarın oynanacak Inter karşılaşması için hazırlıklarını şehirdeki Münih şehrinde bulunan Allianz Arenada tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Takım, Teknik Direktör Luis Enrique yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirerek, maç öncesi son taktikleri gözden geçirdi. Antrenmanda oyuncular pas, şut ve gol çalışmaları yaparak maç ritmini artırdı.

Başkan El-Halifi'nin Takibi

PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi de antrenmanı saha kenarından izleyerek, takımın moral ve motivasyonunu pekiştirdi.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Inter ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı....

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Inter ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Fransız ekibi PSG, karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da son antrenmanını yaptı. Antrenmanda Achraf Hakimi de yer aldı.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Inter ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı....

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Inter ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Fransız ekibi PSG, karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da son antrenmanını yaptı. Antrenmanda Achraf Hakimi de yer aldı.

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