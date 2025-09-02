DOLAR
QNB İstanbul Challenger-TED Open Basın Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

QNB İstanbul Challenger-TED Open basın toplantısı gerçekleştirildi; TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve organizasyon yetkilileri turnuvanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:12
QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıda turnuvanın tarihsel önemi, genç sporculara sağladığı fırsatlar ve organizasyon detayları paylaşıldı.

Katılımcılar

Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, QNB Türkiye Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak, Hilton İstanbul Maslak Otel Müdürü Vuslat Dağlı, turnuva direktörü Melis Yafe ile turnuvada mücadele edecek tenisçilerden Meksikalı Rodrigo Pacheco Mendez ve Koray Kırcı katıldı.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in açıklamaları

Şafak Müderrisgil, turnuvanın Türk tenisi açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "1946 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleşen turnuva, dünyanın da en köklü tenis turnuvalarından biridir. Ayrıca bu turnuva, Türk tenisçileri için önemli bir basamak niteliği taşıyor. Bu turnuva, genç tenisçilerin gelişimi için çok önemli. Uluslararası düzeydeki tenisçilerle karşılaşmak, tenisçilerimizin gelişimine ve tecrübe kazanmasına yardımcı olacak." dedi.

Müderrisgil, Türkiye'den turnuvaya katılan sporcularla ilgili olarak, "Sporcularımızdan üçü ana tabloda yer alacak. Altısı de elemelerde yer alıyor. Performanslarını artırma şansları var. Türk tenisi için bir atılım yapma şansları da var. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmezin ABD Açık performansına değinen Müderrisgil, "Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ilk kez ana tabloda başladı. Giderek başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Şimdi önünde Avustralya Açık var. New York'taki performansında gelişmiş olduğunu ve öz güven kazandığını gördük. Zeynep'in kariyer yolculuğunu keyifle izliyoruz ve kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TED Spor Kulübü ve organizasyon

Mehmet Tınaz, TED Spor Kulübü olarak turnuvayı düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "TED'in bütün üyeleri, bu turnuva için elinden geleni yapıyor. TTF ve ATP Tour da her türlü maddi ve manevi desteği yapıyor. Bu sene güzel bir turnuva geçirmemizi diliyorum." dedi.

Tınaz, organizasyonun profesyonel seviyeye ulaştığını ifade ederek, "Dünyanın 100 numarası ile 250 numarası arasındaki sporcular bu organizasyona katılıyor. Sporcular, ilk 100'e girmek için bu turnuvada mücadele ediyor. Uluslararası Tenis Federasyonu da bu turnuvaların çok iyi geçmesini istiyor. Çünkü burada oynayan sporcular, geleceğin yıldızları olacak." diye konuştu.

Sponsor ve gösteri maçı

Feyyaz Bicak, QNB Türkiye olarak 4 yıldır organizasyonun ana sponsorluğunu üstlendiklerini belirterek, turnuvanın toplumda tenise ilgi uyandırdığını ve gençlerin önünü açmak istediklerini söyledi. Bicak, final öncesinde dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami'nin gösteri maçı yapacağını da kaydetti.

Oyuncuların görüşleri ve turnuva bilgileri

Koray Kırcı, turnuvanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Bu turnuvaya normalde sıralamamdan dolayı katılamazdım ama wild card sayesinde organizasyonda mücadele edebiliyorum. Bu turnuvada kendi seyircimin önünde oynamak mutluluk verici. Bu organizasyon öncesinde Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum." dedi.

TED Spor Kulübünde dün başlayan organizasyon, 7 Eylül'de sona erecek.

