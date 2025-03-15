Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli atlet Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak cirit atma branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden organizasyonda, Atletizm Atmalar Milli Takımı'nın en genç sporcusu olan Rabiye Çiçek, 23 yaş altı cirit atma kategorisinde 52,41 metre ile 3. sırada yer alarak bronz madalyayı kazandı.

Bunun yanı sıra, milli sporculardan Ömer Şahin, büyükler B grubu disk atma branşında 58,58 metre atarak grubunda 4'üncü, genel sıralamada ise 16. oldu.

Ay-yıldızlı sporculardan Ali Peker, 23 yaş altı gülle atma branşında 18,36 metre ile 5. sırayı elde etti. Emre Çiftçi ise çekiç atma branşında 66,54 metre atarak organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Diğer milli atletlerden Eda Tuğsuz, büyükler A grubunda cirit atma branşında 52,51 metre ile grubunda 8'inci, genel sıralamada ise 10. oldu. Gülcan Uzun da 23 yaş altı B grubu disk atma branşında 47,20 metre ile grubunda 8'inci, genel sıralamada ise 18. sırada yer aldı.

Milli atlet Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda cirit atma branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet Rabiye Çiçek, Avrupa Atmalar Kupası'nda cirit atma branşında bronz madalyanın sahibi oldu.