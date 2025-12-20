Radomir Djalovic: Kayserispor, Konyaspor 1-1'inden memnun

Radomir Djalovic: Alınan 1 puan bizi mutlu etti

Trendyol Süper Lig 17. hafta | Konyaspor 1-1 Kayserispor

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Djalovic, öncelikle Konyasporu tebrik ederek başladığı sözlerinde, rakibin ciddi şekilde savaştığını ve maç boyunca iyi mücadele ettiklerini belirtti. Ancak Djalovic' göre sahada bugün daha iyi olan taraf Kayserispor'du.

Teknik direktör, takımının maç boyunca her top için mücadele ettiğini, oyun içinde birçok fırsat yakaladıklarını fakat bunları değerlendiremediklerini söyledi. Futbolun doğası gereği atamayanın, rakibin gol bulabildiğini ifade eden Djalovic, rakibin öne geçtiğini ve sonrasında pes etmediklerini vurguladı.

93. dakikada gelen beraberlik golüne dikkat çeken Djalovic, oyuncularının ciddi anlamda karakter koyduğunu belirterek, alınan 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Maç sonucu: Konyaspor 1-1 Kayserispor (Trendyol Süper Lig, 17. hafta).

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RADOMİR DJALOVİC, KONYASPOR KARŞISINDA FUTBOLCULARININ CİDDİ ANLAMDA ORTAYA KARAKTER KOYDUĞUNU BELİRTEREK, ALINAN 1 PUANIN KENDİLERİNİ MUTLU ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.