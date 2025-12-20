DOLAR
Radomir Djalovic: Kayserispor, Konyaspor 1-1'inden memnun

Radomir Djalovic, Konyaspor ile 1-1 biten maçta oyuncularının karakter gösterdiğini ve alınan 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:07
Radomir Djalovic: Kayserispor, Konyaspor 1-1'inden memnun

Radomir Djalovic: Alınan 1 puan bizi mutlu etti

Trendyol Süper Lig 17. hafta | Konyaspor 1-1 Kayserispor

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Djalovic, öncelikle Konyasporu tebrik ederek başladığı sözlerinde, rakibin ciddi şekilde savaştığını ve maç boyunca iyi mücadele ettiklerini belirtti. Ancak Djalovic' göre sahada bugün daha iyi olan taraf Kayserispor'du.

Teknik direktör, takımının maç boyunca her top için mücadele ettiğini, oyun içinde birçok fırsat yakaladıklarını fakat bunları değerlendiremediklerini söyledi. Futbolun doğası gereği atamayanın, rakibin gol bulabildiğini ifade eden Djalovic, rakibin öne geçtiğini ve sonrasında pes etmediklerini vurguladı.

93. dakikada gelen beraberlik golüne dikkat çeken Djalovic, oyuncularının ciddi anlamda karakter koyduğunu belirterek, alınan 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Maç sonucu: Konyaspor 1-1 Kayserispor (Trendyol Süper Lig, 17. hafta).

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

