Ralli Pilot Fatih Selim Göçer: Hedefim Uluslararası Başarı

Ralli Pilot Fatih Selim Göçer: Uluslararası Arenada Başarıyı Amaçlıyor

GENÇ RALLİ PİLOTU FATİH SELİM GÖÇER, dünya genelinde ralli yarışlarında başarılı olma hayalini gerçekleştirmenin peşinde. 26 yaşındaki sporcu, Türkiye Rallikros şampiyonu babası Mustafa Göçer'den aldığı ilhamla kariyerine yön verirken, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kendini göstermek istiyor.

Küçük Yaşta Ralli ile Tanıştı

Otomotiv sektörü ile iç içe büyüyen Göçer, 14 yaşında ralli sürüş eğitimine başladı. İleri sürüş teknikleri, drift ve pist eğitimi alarak kendisini geliştiren genç pilot, ulaştığı başkaca başarılarla dikkat çekti. 2018 Intercity Silver Cup'ta şampiyonluk elde eden Göçer, 2020 Volkicar Yarışı'nda ve 2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor Yarışması'nda birinci oldu. Ayrıca 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda K3 Türkiye ikinciliğini kazandı.

Uluslararası Hedefler

Göçer, yurt dışındaki yarışmalarda göstereceği başarı için babası ve antrenörüyle sıkı bir çalışma yürütüyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hedefim sadece Türkiye içerisinde kalmak değil. Dünya çapında derece yapan bir pilot olma hayalim var” ifadelerini kullandı. Yeni sezon için hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Göçer, “Daha üst kategoride daha güzel ve iddialı dereceler yaparak uluslararası arenada biraz daha yer almak istiyoruz” diye ekledi.

Antrenör Yağız Avcı'nın Değerlendirmesi

Antrenör Yağız Avcı, 2022 yılından bu yana birlikte çalıştığı Göçer'in gösterdiği gelişimden memnun. Yurt içindeki yarışmalarda elde ettikleri başarıların yanında daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Avcı, genç pilot için “Yeteneği ile sürekli yukarıya doğru gidiyor. Fırsat bulabilirse daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Küçük yaşlarda babasına özenerek başladığı ralli sporundaki profesyonel yarışlarda çeşitli derece elde eden 26 yaşındaki Fatih Selim Göçer, başarısını Avrupa ve dünya şampiyonalarında sürdürmek için çalışıyor.

Küçük yaşlarda babasına özenerek başladığı ralli sporundaki profesyonel yarışlarda çeşitli derece elde eden 26 yaşındaki Fatih Selim Göçer, başarısını Avrupa ve dünya şampiyonalarında sürdürmek için çalışıyor.