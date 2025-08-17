RAMS Başakşehir 1-1 Zecorner Kayserispor — Trendyol Süper Lig

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

61. dakikada Başakşehir atağında sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Jerome Opoku, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Kadir Sağlam önce golü verdi, ancak VAR uyarısı sonrası yapılan incelemede Opoku'nun kafa vuruşundan sonra topun Opoku'nun kendi eline çarptığı tespit edilerek gol iptal edildi.

68. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında Aaron Opoku'nun pasıyla penaltı noktasının solunda Cardoso topla buluştu. Oyuncunun yerden şutunda, savunmada Duarte'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.