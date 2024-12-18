RAMS Başakşehir, Cercle Brugge ile Kritik Maç İçin Belçika'da

RAMS Başakşehir, Belçika'da Son Hazırlıklarını Yapıyor

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında yarın Cercle Brugge ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, Belçika'ya ulaştı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ostend Havalimanı'na inen kafile, otobüsle bir saat uzaklıktaki Brugge şehrinde konaklayacağı otele gitti.

Turuncu-lacivertli ekibin bu önemli karşılaşmada Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi. Ancak, diğer oyuncuların müsabakaya odaklandığı ve son hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Maç Detayları

Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Takım, Avrupa'daki yolculuğunda bu önemli maçı kazanarak grup aşamasını sürdürmeyi hedefliyor.