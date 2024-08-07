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RAMS Başakşehir'de Danijel Aleksic ile Veda

Danijel Aleksic, RAMS Başakşehir ile yollarını ayırdı. Kulüp, futbolcuya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:20
RAMS Başakşehir'de Danijel Aleksic ile Veda

Danijel Aleksic ile Yollar Ayrıldı

RAMS Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüpten gelen resmi açıklamada, "2019 yılından bu yana kulübümüzün önemli bir parçası olan Danijel Aleksic, şampiyonluklarımızda ve Avrupa kupalarında büyük katkılar sağlamıştır. Kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Aleksic’in Başarılı Kariyeri

33 yaşındaki futbolcu, RAMS Başakşehir ile 182 maça çıkarak 37 gol atma başarısını gösterdi. 2019-2020 sezonunda elde edilen lig şampiyonluğunda da önemli bir rol üstlenmiştir. Aleksic, bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile gerçekleştirilen maçlarda da sonradan oyuna dahil olarak takımına destek sağlamıştır.

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