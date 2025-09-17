RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
Maçın kilit anları
53. dakika: Johnson'ın sol kanattan ortasında, penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Tiago Çukur, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
65. dakika: RAMS Başakşehir öne geçti. Shomurodov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
69. dakika: Aradaki fark 2'ye çıktı. Berat Özdemir'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Altıpas içinde bulunan Anıl Yiğit Çınar, yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
Sonuç: RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.